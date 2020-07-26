TOKAT Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaşamını yitirdi, yanındaki kuzeni yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye 14 kilometre uzaklıktaki Ağcaalan köyünde meydana geldi. Mustafa Temiz (32) yönetimindeki 60 KE 197 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile traktördeki kuzeni Sinan Temiz (40) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Temiz hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İlçe merkezinde oturan amca çocukları Sinan Temiz ve Mustafa Temiz'in hafta sonu tarlalarında çalışmak için Ağcaalan köyüne gittiği öğrenildi.