TOKAT Turhal Belediyesi, sebze ihtiyaçlarını kendi serasından karşılıyor

Turhal Belediyesi, sebze ihtiyaçlarını kendi serasından karşılıyorTOKAT'ın Turhal ilçesi Belediyesi oluşturduğu serada üretilen sebzeleri, kendi bünyesindeki lokanta ve aşevinde kullanıyor.

11.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:36
Turhal Belediyesi, sebze ihtiyaçlarını kendi serasından karşılıyor
TOKAT'ın Turhal ilçesi Belediyesi oluşturduğu serada üretilen sebzeleri, kendi bünyesindeki lokanta ve aşevinde kullanıyor.
Turhal Belediyesi tarafından Park ve Bahçeler Müdürlüğü içerisinde bulunan 2 dönümlük alana 1yıl önce sebze serası kuruldu. Seraya domates, biber ve patlıcan dikimi yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bakımları yapılan serada ilk ürünler alınmaya başladı. Serada yetiştirilen sebzeler belediye bünyesindeki lokanta ve aşevinde kullanılarak gider maliyetleri azaltılıyor.
'AMACIMIZ ÜRETMEK EKOMİYE KATKI SAĞLAMAK'
Amaçlarının üreterek ekonomiye katkı sağlamak olduğun söyleyen Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Turhal ilçemiz Kazova dediğimiz tarımsal alan içinde bulunan bir ilçedir. Biz de bunun bir sembolik değeri olması nedeniyle kendi belediye arazimiz üzerine bir sera kurduk. Burada domates, biber ve patlıcan üretimine başladık. Burada üretilen kendi mamullerimizi, kendi lokantamız ve aşevlerimizde kullanarak halkımıza hizmet veriyoruz. Burada şunu da amaçlıyoruz. Artık tüketen değil, üreten bir Turhal Belediyesi olduğunu göstermek istiyoruz. Bu konuda da örnek olmak istiyoruz. Sebze fiyatları değişen iklim şartlarıyla beraber yükselişte, bizler tasarrufa devam etmek, aynı zamanda da üretime katkı sağlamak amacıyla seramızı kurduk. Burada üretilen sebzelerimiz, personelin emeği ile üretiliyor. Hem maddi bir küfletten kurtarıyoruz, hem de çok lezzetli yemekler üretmiş oluyoruz. Bizim amacımız üretmek, ekonomiye katkı sağlamak" dedi. TOKAT Turhal Belediyesi, sebze ihtiyaçlarını kendi serasından karşılıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Turhal Belediyesi, Turhal, Güncel, Haber

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