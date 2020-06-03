TOKAT-Turhal'ın 30 yıllık su ihtiyacı karşılanacak

Turhal'ın 30 yıllık su ihtiyacı karşılanacakTOKAT'ın Turhal ilçe Belediye Başkanı İlker Bekler, yaptıkları 4 su sondajı ile ilçenin 30 yıllık su ihityaçlarını karşılayacaklarını söyledi.

03.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:20
Turhal'ın 30 yıllık su ihtiyacı karşılanacak
TOKAT'ın Turhal ilçe Belediye Başkanı İlker Bekler, yaptıkları 4 su sondajı ile ilçenin 30 yıllık su ihityaçlarını karşılayacaklarını söyledi.
Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, teknik ekibi, ile birlikte ilçenin çeştili noktalarında yapılan su sondajı çalışmalarını yerinde inceledi. 80 bin nüfusa sahip ilçede yaşanacak su sıkıntılarının önüne geçmek için çalışma başlattıklarını söyleyen Başkan Bekler, "Burada şebekemizin içme su ihtiyacını güçlendirmek için sondajlar yapıyoruz. Bu seçimden sonra şehrimizde yaptığımız dördüncü büyük sondaj. Biz bu sondajlarda elektirik vasıtaı ile suyu çıkartıyoruz. Bunun da belediyemize ciddi bir maliyeti var. Su üzerinden ülkelerin savaş haline geldiği günümüzde suyun kullanımına bireyler olarak ilçeler, ülkeler olarak dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mümkün olduğunca bağ, bahçe, çiçek gibi çalışmalarımızda suyu daha az şekilde kullanmya çalışırsak, çocuklarımızı suyun az ve değerli olduğu kültürü ile yetiştirirsek daha iyi bir seviyeye geleceğiz. Bu bağlamda da yeni yaptığımız sondajlarla beraber şehrimizin önümüzdeki en az 20-30 yıllık su ihtiyacını artık sorun olmaktan çıkartıp, gönül rahatlığıyla dota doya kullanacağımız günler diliyorum. 65 metrede su bulundu. Çakıllama ve ölçüm işleri devam edecek. Suyun kalite kontrolü için gerekli müracaatlarımızı yapacağız" dedi. TOKAT-Turhal’ın 30 yıllık su ihtiyacı karşılanacak

Kaynak: DHA

Etiketler: İlker Bekler, Turhal, Güncel, Haber

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