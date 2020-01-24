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Tokat üşüyen güvercinler kombi bacasında ısındı

Üşüyen güvercinler kombi bacasında ısındıTOKAT'ın Zile ilçesinde soğuk havadan etkilenen güvercinlerin çatıdaki kombi bacasında ısınması ilgi çekti.

24.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:38
Üşüyen güvercinler kombi bacasında ısındı
TOKAT'ın ilçesinde soğuk havadan etkilenen güvercinlerin çatıdaki kombi bacasında ısınması ilgi çekti.
Zile ilçe merkezindeki Caddesi'nde yer alan 2 No'lu Aile Sağlık Merkezinin bulunduğu binanın çatısındaki güvercinler, sıfırın altında seyreden soğuk havada doğalgaz kombi bacasında ısınmaya çalıştı. Güvercinlerin bu görüntüsü çevredekilerin ilgisini çekti.
Güvercinlerin bacada ısındığını gören ilçe sakinlerinden Soner Balta, "Soğuk kış günlerinde güvercinlerin bulduğu çözüm dikkatimizi çekti. Kombi bacasında tek tek ısındıktan sonra yem arama çabasına düşüyorlar. Hayvanları soğuk kış gününde aç bırakmayalım, duyarlı olalım" dedi.
Tokat üşüyen güvercinler kombi bacasında ısındı

Amasya, Zile, Güncel

Kaynak: DHA


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