Tokat Valisi Balcı'dan Yeni Doğan Bebeklere Kütüphane Üyelik Kartı

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Tokat Valisi Ozan Balcı, yeni doğan bebeklere kütüphane üyelik kartı verdi.Balcı, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla İMKB Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen törene katıldı.Türkiye'de ilk kez ilimizde hayata geçirilen bebeklere üyelik kartı uygulamasının bundan böyle tüm il ve ilçelerde devam edeceğini belirten Vali Ozan Balcı, "Bebeklere niye ödül verdik merak ettiniz değil mi? 'Tokat'ı kitabın başkenti yapacağız' demiştik. Tokat'ı Türkiye'nin en zengin kitaplarının olduğu il haline getireceğiz. Yeni projemiz tüm çocuklara kütüphaneye kartı çıkartmak. 110 bine yakın öğrencimize de kütüphane kartı çıkartacağız. İnşallah bir ay içerisinde bitecek." dedi.Daha sonra Balcı, yeni doğan bebeklere kütüphane üyelik kartı verdi.