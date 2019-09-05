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Tokat Valisi Balcı Niksar'da

Tokat Valisi Ozan Balcı, Niksar ilçesini ziyaret etti.

05.09.2019 10:10 Tokat Valisi Balcı Niksar'da
Tokat Valisi Ozan Balcı, Niksar ilçesini ziyaret etti.

Vali Balcı, Niksar Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Kaymakam ve muhtarlarla bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.
Balcı, daha sonra Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde şehit olan polis memuru Bülent Ay'ın ailesine de ziyarette bulundu.
Ziyarete Kaymakam İlhami Doğan, Belediye Başkan Vekili Oğuz Selim Buyruk, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir de katıldı.

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Kaynak: AA

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