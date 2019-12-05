Tokat Valisi Ozan Balcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tokat
Valisi Ozan Balcı
, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Balcı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış
şehitleri anısına", yaşamda Cem Cenco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafına oy veren Balcı, sporda ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" karesini seçti.
Vali Balcı, AA'nın dünyanın çeşitli yerlerinde çekilen fotoğraflarını başarılı bulduğunu, oylamaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.