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Tokat Valisi Ozan Balcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tokat Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:52Tokat Valisi Ozan Balcı, AA'nın
Valisi Ozan , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Balcı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün " şehitleri anısına", yaşamda Cem Cenco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafına oy veren Balcı, sporda ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" karesini seçti.
Vali Balcı, AA'nın dünyanın çeşitli yerlerinde çekilen fotoğraflarını başarılı bulduğunu, oylamaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hakan Burak, Sarıkamış, Tokat, Balcı, Güncel

Kaynak: AA

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