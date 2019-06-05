05.06.2019 11:06
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Tokat Valisi Ozan Balcı'dan şehit ailesine bayram ziyareti

Tokat Valisi Ozan Balcı

Tokat Valisi Ozan Balcı, Erbaa ilçesindeki şehit ailesine bayram ziyaretinde bulundu.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Erbaa ilçesindeki şehit ailesine bayram ziyaretinde bulundu.
Balcı, Türkiye- İran sınırının Iğdır kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın ailesini ziyaret etti.
Balcı, taziyelerini ileterek, şehit babası Bekir Alıcı ve ailesiyle bir süre sohbet etti.
Şehit ailelerinin özel aileler olduğunu vurgulayan Balcı, "Siz yalnız değilsiniz. Devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız. Aileniz artık daha da genişledi. Tüm Türkiye sizin aileniz. Ne olursa kapımızı çalacaksınız." dedi.
Kaynak: AA
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