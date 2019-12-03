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Tokat Valisi Ozan Balcı, engellilerle buluştu

Tokat Valisi Ozan Balcı, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelliler ve yakınlarıyla bir araya geldi.

03.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:36Tokat Valisi Ozan Balcı, engellilerle buluştu
Valisi Ozan , Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelliler ve yakınlarıyla bir araya geldi.
Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Balcı, engellilerin hayatlarını ve yaşamlarını kolaylaştırmak, sorunlarının farkında olmak ve problemlerini çözebilmek için devletin elinden geldiğini yaptığını söyledi.
Engelli aileleri için yaşam merkezi oluşturulacağını belirten Balcı, şunları kaydetti:
"Anne babalara günde birkaç saat dinlenecekleri alan oluşturmamız lazım. Valiliğimiz ve belediyemiz iş birliğinde devletimizin imkanlarını kullanarak engelli ve engelli yakınları için yaşam merkezi oluşturmayı hedefliyoruz. Engellilerin ve ailelerinin her zaman yanındayız. Valilik bünyesinde Sosyal Destek Hızır Tokat Projesi yürütüyoruz. Bir derdiniz, sıkıntınız olduğunda yapabileceğimiz herhangi bir konuda taleplerinizi iletin. Devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Biz çözüm için varız. Yapabileceğimiz her şeyi yapmaktan büyük mutluluk duyarız. Biz kendimizi engellilere dost olarak görüyoruz. Devletimiz de dost olarak görüyor. Probleminiz problemimizdir."
Programa Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Ali Aras ve Vali Balcı'nın eşi Sonay Balcı ile engelliler ve aileleri katıldı.

Dünya Engelliler Günü, Balcı, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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