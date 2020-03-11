Tokat ve Amasya'da torbacı operasyonu; 5 tutuklama
Tokat ve Amasya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satılarına yönelik düzenlenen operasyon sonrasında 5 kişi tutuklandı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Tokat ve Amasya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satılarına yönelik düzenlenen operasyon sonrasında 5 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Tokat'ta kent merkezine bağlı Kömeç Köyü ile Erbaa ilçe merkezi ve Amasya'nın Taşova ilçesinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 3 kg 270 gram esrar, 254 adet ecstasy hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT
Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Tokat'ta kent merkezine bağlı Kömeç Köyü ile Erbaa ilçe merkezi ve Amasya'nın Taşova ilçesinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 3 kg 270 gram esrar, 254 adet ecstasy hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT
Kaynak: İHA
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