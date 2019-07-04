TOKAT Yamaç paraşütü pilotları, yaya geçidine iniş yaptı

Yamaç paraşütü pilotları, yaya geçidine iniş yaptı

İçişleri Bakanlığı'nın, 2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan etmesi nedeniyle yamaç paraşütü pilotları farkındalık oluşturmak için Turhal ilçesindeki Mercimek Tepesinden Çaylı köyü girişinde bulunan yaya geçidine iniş yaptı.

İçişleri Bakanlığınca, 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesi nedeniyle yayalara geçiş önceliği verilmesi ve yaya güvenliğine dikkat çekmek, farkındalığın arttırılması amacıyla Tokat İl Jandarma Komutanlığı program düzenledi. Etkinliğe yamaç paraşütü pilotları da destek verdi. Turhal ilçesinde bulunan Mercimek Tepesi'nden kalkış yapan yamaç paraşütü pilotları Çaylı köyü girişinde bulunan yaya geçidine iniş yaptı. İniş esnasında jandarma ekipleri Çaylı köyü içerisinden geçen trafiği kısa süreliğine kapattı. Yamaç paraşütü pilotlarının inişinin ardından karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Etkinliğe Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İl protokolü, yamaç paraşütü pilotları ve köylüler 'Öncelik Hayat'ın yazılı pankartla yaya geçidini kullandı.

Yaya öncelikli yıl edilmesiyle çeşitli etkinlikler yapıldığını belirten Tokat Valisi Ozan Balcı, İçişleri Bakanlığımız bu sene 'Öncelik Yayanın. Öncelik Hayatın' diye proje başlattı. Yaya öncelikli trafik yılı ilan etti. Vatandaşlarımızın canı, malı bizler için önemlidir. Her alanda önemli ama trafik kurallarına uymalarını daha çok istiyoruz. Araba kullanırken, yaya geçitlerini kullanırken daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu kurallara uymadıkları için canlarına, mallarına zarar gelmesi bizi mutsuz ediyor. Her alanda, emniyet, jandarma bölgelerinde canla başla çalışıyorlar. Bugün de Tokatlı yamaç paraşütü pilotları bu projeye destek verdi. Onlara da teşekkür ederim diye konuştu.

Kaynak: DHA