TOKAT YAPTIĞI TARİHİ ESER REPLİKALARI MÜZEDE SERGİLENİYOR

TOKAT'ta çini işleme sanatı ile uğraşan Ozan Büyükkayalar(35), 3 farklı ülkenin müzelerinde sergilenen 5 tarihi eserin replikalarını yaptı. Çeşitli medeniyetlere ait olan, aslan, geyik, av sahnesi, adam ve leylek işlemeli eserlerden oluşan replikalar Tokat Belediyesi
Şehir Müzesinde sergileniyor.
Tokat kent merzezinde yaşayan Ozan Büyükkayalar, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra ataması gerçekleşmediği için mesleğini yapamayan Büyükkayalar, nişanlısı ile birlikte hobi olarak çini işleme işine başladı. Lisansını tarih üzerine yapan Büyükkayalar, Büyük Selçuklu
dönemine ait eserleri araştırarak eserlerin replikalarını yapmaya başladı. Daha sonra 11, 12 ve 13'üncü yüzyıla ait olduğu bilinen tarihi eserlerin replikalarını yaparak sergilemek üzere Tokat Belediyesi Müze Müdürlüğüne başvurdu. Büyükkayalar, olumlu yanıt alınca eserleri belediye bünyesinde hizmet veren Şehir Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Büyükkayalar'ın yaptığı orijinali Smithsonians Museum Of Asia Art Rusya
'da bulunan aslan figürün, Museum Of İslamic Arts'da Mısır
'da bulunan geyik figürü, Khalili Collectin'da İran
'da sergilenen aslan-ceylan av sahnesi ve İslamic World Londra
'da yer alan 11'inci yüzyıla ait leylek figürlü eserlerin replikaları ilgi çekti. Replikalar müzede 2 ay boyunca görülebilecek.
'BU ESERLERİN TAMAMI BÜYÜK SELÇUKLUYA AİT'
Sergi açmak istediklerini ve ilk açtıkları serginin Türkiye
'den götürülen ya da kaçırılan Büyük Selçuklu eserleri üzerine olmasını istediklerini belirten Ozan Büyükkayalar, Bu eserlerin tamamı envantere geçerken Pers olarak geçmiş. Bu durum bizi çok üzdü. Sergiden bahsederken özellikle Büyük Selçuklu demeyi tercih ediyoruz. Çünkü bu eserlerin tamamı Büyük Selçuklu'ya ait. Benim asıl lisansım tarih üzerinedir. Yaptığım işe nasıl bir yenilik katabilirim diye düşünürken büyüklerimizle de paylaştım. Onların da destekleri ile eserlerimiz burada sergileniyor. Benim aklımdaki sergi 32 parçadan oluşuyordu. Şu an 7 parçasını sergileyebiliyoruz. Diğer parçaları da tamamlayıp eserlerimin tamamını sergilemek istiyorum. Eserlerimiz burada kabul gördü. İnsanlar eserler hep bu müzede sergileniyormuş, müzenin parçasıymış yeni bir eser değilmiş gibi davranıyorlar. Herkese tek tek anlatmam gerekiyor. Bunların orijinal değil replika olduğunu, orijinallerinin farklı ülkelerde sergilendiğini belirtiyoruz dedi.
'FOTOĞRAFLARA BAKARAK YAPTIM'
Eserlerin orijinallerini yakından görmediğini, fotoğraflarına bakarak yaptığını belirten Büyükkayalar, Araştırma yaptık. Hermitage
Müzesi'ndeki ürünlerin arşivini çıkarttık. Daha sonra British Museum'daki eserlerin arşivlerini çıkarttık. Sonra bunların arasından eledik. Çünkü Büyük Selçukluya ait ama Bizans diye kaydedilmiş, farklı bir kaynakta yer almış. Benim de bunların elemelerini yapmam gerekti ve yapılan çalışma sonucunda bu ürünler ortaya çıktı. Bu eserlerin yapımında biz sgrafitto denilen bir tekniği kullandık. Bu eserlerin yapımı yaklaşık 3 ile 4 gün sürüyor. Eserlerin tamamını 30 santimetrelik tabağa yaptım. Tabağın tamamı siyaha boyanır ve daha sonra iğne ile kazılarak desen ortaya çıkartılır. Orijinal eserlerin tamamı samur dediğimiz teknikle yapılmış. Yani fırça ile yapılmış. Fakat renkler çok solgun ve mat olduğu için fırçayla çalışmak yerine sgrafitto tekniği ile çalışmak istedim diye konuştu.
Kaynak: DHA
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