TOKAT Yardım bahanesi ile yaşlı kadının parasını çalan şüpheliler yakalandı

Yardım bahanesi ile yaşlı kadının parasını çalan şüpheliler yakalandıTOKAT'ta belediyeden yardım amaçlı geldiklerini belirterek kandırdıkları E.Ç.(83) adlı kadının sakladığı 2 bin lirayı çalan 2 şüpheli, polis ekibinin takibiyle yakalandı.

14.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:42

Yardım bahanesi ile yaşlı kadının parasını çalan şüpheliler yakalandı

TOKAT'ta belediyeden yardım amaçlı geldiklerini belirterek kandırdıkları E.Ç.(83) adlı kadının sakladığı 2 bin lirayı çalan 2 şüpheli, polis ekibinin takibiyle yakalandı.

Tokat'ta kent merkezinde Kabei Mescit Mahallesi'nde yaşayan E.Ç.'nin evine giden S.S., belediyeden yardım için geldiğini belirtti. Yetkililerin kontrol için geleceğini belirterek kadından varsa parası ve altınlarını saklamasını istedi. Bunun üzerine yaşlı kadın evinde bulun 2 bin lirayı şüphelinin yanında odunluğa sakladı. Yaşlı kadının dalgınlığından yararlanan şüpheli, 2 bin lirayı kadının koyduğu yerden alarak kendisini bekleyen araçtaki arkadaşıyla birlikte kaçtı. Paranın çalındığını fark eden yaşlı kadın durumu polis ekiplerine haber verdi. Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelilerin kiralık araçla Sivas istikametine gittiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde durdurulan araçtaki Ü.B. ve S.S. gözaltına alınarak Tokat'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin aynı yöntemle Bilecik, Burdur, Malatya, Sivas'ta da hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlendi.

TOKAT Yardım bahanesi ile yaşlı kadının parasını çalan şüpheliler yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas, Polis, Tokat, Güncel, Haber

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