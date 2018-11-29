Tokat Yaşlı Kadın, Köprüden Çaya Atlayarak İntihar Etti

29 Kasım 2018 Perşembe 16:07



29 Kasım 2018 Perşembe 16:07

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kimliği öğrenilemeyen yaşlı kadın, köprüden Kelkit Çayına atlayarak intihar etti.Olay, saat 11.00 sıralarında Kelkit Çayı üzerindeki Karayaka Köprüsünde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen 60'lı yaşlarda bir kadın bilinmeyen bir sebeple köprü koruluklarından kendisini Kelkit Çayı'na bıraktı. Köprüden geçerken olayı fark eden Harun Duman, 60 EM 967 plakalı otomobilinden inerek yaşlı kadını kurtarmak için suya girdi. Duman, yüzerek ulaştığı kadını sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kadını ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın öldü. Cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu. Yaşlı kadının ayakkabıları, başörtüsü ve baston olarak kullandığı tahta parçası köprü korkulukları yanında bulundu.'KALP MASAJI VE SUNİ TENEFÜS YAPTIM'Balık tutmaya giderken yolda traktör sürücüsünün uyarısıyla durup sudan yaşlı kadını çıkardığını anlatan Harun Duman Baktığımda kadın sudaydı. Koştum suya girdim. Baygın bir haldeydi. Sudan çıkarttım, nabzına baktım. Kalp masajı, suni teneffüs derken kadını kendine getirdim. Biraz su yutmuştu. Suyu boşalttı. O ara kendindeydi. Sonra sağlıkçılar geldi dedi.Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı kadının kim olduğu ve intihar sebebini araştırıyor.