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Tokat yemekleri İstanbul Havalimanı'nda tanıtıldı

İSTANBUL Havalimanı'nda düzenlenen Tokat Haftası'nda yöresel yemekler yabancı yolcuların beğenisine sunuldu.

28.11.2019 21:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:38Tokat yemekleri İstanbul Havalimanı'nda tanıtıldı
İSTANBUL Havalimanı'nda düzenlenen Haftası'nda yöresel yemekler yabancı yolcuların beğenisine sunuldu.

Havalimanı'nda, Tokat kültürünü ve geleneklerinin tanıtıldığı Tokat haftası düzenledi. Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere İzmir ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bir hafta boyunca Tokat yöresine ait yemekler yolcularla buluştu.  Tokat Valisi Ozan da İstanbul Havalimanı'na gelerek, etkinliği ziyaret etti. Vali Balcı, burada gösteri yapmak üzere bekleyen folklor ekibini gördü. Bunun üzerine Vali Balcı, Şanlıurfa'da yaşanan terör saldırısında iki askerin şehit olmasından dolayı gösterinin uygun olmayacağını söyleyerek gösterinin yapılmamasını istedi.

BU KÜLTÜRÜ TANITMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ

Gala yemeğinde basın mensuplarına bir açıklama yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, "Bugün biz burada Tokat yemeklerini, Tokatlı kadınlarımızın, aşçılarımızın ürettiği ürünleri dünyaya sunmuş oluyoruz. Tokat aynı zamanda sebze meyve bahçesi. Çok güzel ürünleri var. Bunlardan çok güzel yemekler elde ediliyor. Bu kültürü burada yabancılara tanıtmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

7 BİN YILLIK TOKAT'I GELİN GÖRÜN

Tokat'ın zengin bir şehir olduğuna söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise şunları söyledi:

"Tokat'ımız gerçekten insanıyla, havasıyla, doğasıyla çok görülmeye değer bir şehir. Hz. Mevlana, 'Hayatta iken Tokat'a gitmek gerek. Havası ve insanı mutedildir' demiş. Biz de bu sloganla yola çıktık. 7 bin yıllık Tokat'ı gelin görün. Yabancılara kendi kültürümüzü tanıtmak ve göstermek büyük bir sorumluluk."


- İstanbul

İstanbul, Balcı, Tokat, Güncel

Kaynak: DHA

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