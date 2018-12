Tokat Zehirli Et ve Kek Verilen 4 Sokak Köpeği Öldü

Kaynak: DHA

Zehirli et ve kek verilen 4 sokak köpeği öldüTokat'ın Niksar ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce zehirli et ve kek verilen 4 sokak köpeği öldü.Olay, Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, köy yolu yakınlarına araçla getirdikleri sokak köpeklerini indirerek yanlarına zehirli et ve kek bıraktı. Buradaki 4 köpek, bırakılan yiyecekleri yedikten sonra öldü.Çevredekiler, olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Köpekleri fark eden Cengiz Teker cep telefonu ile o anları görüntüledi. Teker, köpeklerin yanında bulunan kek poşetlerini kamerayla çekerek duruma tepki gösterdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, ölü köpekleri incelenmek üzere Niksar ilçesine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.