Haberler » Güncel » Tokatlı besicinin ikiz buzağı sevinci - Haber

Tokatlı besicinin ikiz buzağı sevinci

Tokat'ta besicilik yapan Zeki Taşkın'a ait montofon ırkı inek, biri dişi biri erkek ikiz buzağı doğurdu.

29.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:15 Tokatlı besicinin ikiz buzağı sevinci
'ta besicilik yapan Zeki Taşkın'a ait montofon ırkı inek, biri dişi biri erkek ikiz buzağı doğurdu.

Tokat merkeze bağlı Gümenek köyünde besicilik yapan Zeki Taşkın ineğinin ikiz doğum yapmasının sevincini yaşıyor. Köylerinde ilk defa bir ineğin ikiz doğurmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Taşkın, "İlk defa bir ineğimiz ikiz doğum yaptı. Veteriner ineğe doğum yaptırırken birinci buzağıyı aldı ikinci de var dediğinde inanamadık. İneğimiz ikinciyi de doğum yapınca çok mutlu olduk, çok sağlıklılar. Önce erkek, sonra dişi buzağı doğdu. Birisine yaprak diğerine toprak adını verdik. 2020 yılı bizim için İnşallah şanslı ve hayırlı olacak" dedi.

İneğin yerli otomobilin açıklandığı saatlerde doğum yaptığını belirten Taşkın, "Buzağılarımızı satmayı düşünmüyoruz. Cumhurbaşkanımız isterse hediye edebiliriz. Neden diye soracak olursanız. Yerli otomobil açıklandığı saatlerde buzağılar doğdu. O nedenle hediye etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Burak Taşkın; "Veteriner doğum yaptırırken ikiz olduğunu söylediğinde şaşırdık. İkiz buzağılarımız olduğu için çok mutlu olduk. İneğimizi doğum yapmadan önce satmayı düşünüyorduk. Artık satmayacağız, çok mutluyuz. Annelerinin sütü az geldiği için diğer ineklerimiz den sağarak takviye ediyoruz" diye konuştu. - TOKAT

Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:02   Tarihi Oturakçı Pazarı'nın 56 yıllık terzisi: Mehmet usta - Haber
12:01   Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz: 11 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz - Haber
12:00   Bursa'da 5 kilo esrar ele geçirildi - Haber
11:57   Yılbaşında 317 bin 121 güvenlik görevlisi sahada olacak - Haber
11:56   Siviller hayatta kalmak için İdlib'den kaçmaya devam ediyor - Haber
10:25   Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasına gitti - Haber
10:18   Meclis'e giriş çıkış yapan araçlar için yeni dönem - Haber
10:11   Trabzon'da pistten çıkan uçak, Yomra ilçesinin başına dert oldu - Haber
23:44   İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Haber
23:21   Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Haber
29.12.2019 12:13:09