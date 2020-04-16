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Tokatlı çiftçi 2 koyun ve düvesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Tokat'ın Artova ilçesinde çiftçilik yapan 58 yaşındaki Yücel Yiğit, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 koyun ile düvesini bağışlayarak katıldı.

16.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:02
Tokatlı çiftçi 2 koyun ve düvesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Tokat 'ın Artova ilçesinde çiftçilik yapan 58 yaşındaki Yücel Yiğit, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 koyun ile düvesini bağışlayarak katıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk'ü arayan Yiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 koyun ve düvesini bağışlamak istediğini söyledi.
Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yücel Yiğit'in Yukarıgüçlü köyündeki evine giderek, bağışladığı koyun ve düveyi teslim aldı.
Yiğit'e kampanyaya katıldığı için teşekkür belgesi verildi.
Koyun ve düvenin satılarak parasının kampanya hesabına yatırılacağı belirtildi.
Yücel Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya kendisinin de katkısının olmasını istediğini, bu nerdenle bağışta bulunduğunu söyledi.
İbrahim Türk ise Yiğit'e davranışından dolayı teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya katkı vermek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Yiğit'in hayvanlarından elde edilen parayı kampanya hesaplarından birine yatıracağız." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Artova, Tokat, Güncel
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