Tokatlı kuaförden müşterilerine takım amblemi tıraşı

Tokat'ta kuaförlük yapan Murat Daşkın, müşterilerinin isteği üzerine tuttukları takımın amblemini kafalarına çiziyor.

Kent merkezinde 25 yıldır kuaförlük yapan Murat Daşkın, fanatik taraftarların istekleri doğrultusunda kafalarına futbol takımlarının amblemini yapıyor. Kendisi de futbolsever olan Daşkın, müşterilerinin talebi üzerine tuttukları takımın amblemini yapıyor. Yakın illerde oynanan müsabakalara gidecek olan fanatik taraftarlar, maçtan önce Daşkın'ın dükkanının yolunu tutuyor.

Yoğun talep üzerine bu işi yaptığını ifade eden Murat Daşkın, Portre işine müşterilerin çizimleri ve biraz da futbola ilgim olduğu için böyle çizimlere başladım. Elimden geldiği kadar çizim yapıyorum. Müşterilerin hoşuna gidiyor. Çocuklarına yaptırıyorlar. Maçlara giden arkadaşlar buraya gelip yaptırıyorlar dedi.

Tuttuğu takımın amblemini kafasına çizdiren Erkan Özçelik ise, Böyle bir şey yaptırmak istiyordum. Arkadaşlarım da yapıyordu. Murat ağabeyin bu tür tıraşları yaptığını sosyal medyada gördüm. Birçok berbere gittim hiçbiri yapmadı. Buraya geldim. Fanatik bir Galatasaraylı olduğum için amblemini kafama çizdirdim diye konuştu.

Kaynak: DHA