Tokatlılar Boğazda Şefleri Halaya KAT'tılar.

Geçtiğimiz Pazar sabahı İstanbul Üsküdar belediyesine ait Valide Sultan Gemisiyle Tokat ili KAT Köyü Derneği ev sahipliğinde Tokat Kat Köylüleri muhteşem bir organizasyonla boğazda kahvaltı yaptı. Kat Köylüleri birlikte bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken kış ortasında İstanbul Boğazını yat gezisiyle gezerken Tokatlı Türk halk müziği sanatçıları Özlem Uysal ve Gamze Güler muhteşem canlı performanslarıyla kulakların pasını silmekle kalmadı gönülleri fethetti.

" Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Üzeyir Işık ile birlikte Tokat KAT Köyü Derneği Yat Gezisine Türkiye'nin önemli şef ve aşçılar dernekleri başkan yöneticileri de katılım desteği sağladı."

Kat Köyü Dernek Başkanı Ali Kılıç beyin açılış konuşmasıyla başlayan protokol konuşmalarında Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Üzeyir Işık belediye başkanı Hilmi Türkmen beyin selamlarını ileterek başladığı konuşmasında birlik ve beraberlik olgusunda Üsküdar da yaşamanın hayatı paylaşmanın önemine vurgu yaparak sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum dedi.

Psikolog ve aile terapist Pınar Erdem kısa bir seminer verdi. Soru cevap şeklinde gelen soruları cevaplandırdı.

Protokol konuşmalarında sonrasında Tokat Kat Köyü Dernek Başkanı Ali Kılıç;MÜGAFED başkanı Salih Güney, İSGAD Başkanı Murat Baykut,ÎSGAD Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydemir ve İYAGAD Başkanı Arif Kuşçuoğlu'na teşekkür ediyorum. Sunumda yapan Herşey Çocuklarımız İçin Dernek Başkanı Pınar Erdem hocamıza teşekkür ederim. İstanbul Sevdamız Tokat Dernek Başkanı Dilek Yeşilyurt,Pazar Kazovalılar Dernek Başkanı Hüseyin Durmaz, TOKKON Küçükçekmece Kadın Kolları Başkanı Melek Ünal, Sindef 1.Bölge Kadın Kolları Başkanı Tülay Selçuk, Sinoplu TV yıldızları Cheff Özden Kılıç ve Meryem Albayrak, Embriolog Zeynep Öner şükranlarımı sunuyorum. İSGAD ailemizin üyesi olarak bizi dostlarıyla yalnız bırakmadılar. Gazeteci, muhabir Stkhaber Eyüp Kadir Kılcı beye teşekkür ediyorum. Ve günümüzün neşe kaynağı stresten arından bizlere sesleriyle enerji katan sesimiz, sanat yüzlerimiz Gamze GÜLER ve Özlem UYSAL hanımlara bizler yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim dedi.

İstanbul Boğazında üç saate yakın süren geziye katılanlar halaylar çekip oyun oynadılar,stres attılar.

"Tokatlı iki genç sanatçı GAMZE GÜLER ve ÖZLEM UYSAL sanatseverlerin dikkatle takip etmesi ve destek olması gereken iki genç yıldız olduğunun da altını çizelim."

Tokat Kat Köyü Derneği ev sahipliğinde gerçekleşen Boğazda Yat Gezisinde katılımcı konuşmacılara ve sanatçılar GAMZE GÜLER ile ÖZLEM UYSAL hanımefendiye teşekkür plaketi takdim edildi.