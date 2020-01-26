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Tokatspor: 3-0

STAT: Semt SahasıHAKEMLER: Ahmet Ecevit (xx), Hüseyin Otyakmaz (xx), Ahmet Ulu (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (xxx) - Fatih Şen (xxx), Mustafa Altun (xxx) (Dk. 76 Ümit xx), Ertuğrul (xxx) (Dk. 28 Ethem xxx), Semih (xx), Abdullah (xx), Sedat (xx), Polat (xxx), Taygun (xxx), Ercan (xxx) (Dk.

26.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:55Tokatspor: 3-0

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Ahmet Ecevit (xx), Hüseyin Otyakmaz (xx), Ahmet Ulu (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (xxx) - Fatih Şen (xxx), Mustafa Altun (xxx) (Dk. 76 Ümit xx), Ertuğrul (xxx) (Dk. 28 Ethem xxx), Semih (xx), Abdullah (xx), Sedat (xx), Polat (xxx), Taygun (xxx), Ercan (xxx) (Dk. 66 Emre xx), İlyas (xx)

TOKATSPOR: Mikail (x) - Berkcan (xx), Birkan (x), Abdülbaki (x), Serhat (x) (Dk. 46 Eray x), Hüseyin (xx), Muhammed Şükrü (x), Ahmet Talha (xx), Ali Can (x) (Dk. 83 Tahir Mert), Sabrican (xx), Mert Yasir (x) (Dk. 56 Metehan x)

GOLLER: Dk. 6 Ertuğrul, Dk. 34 Ethem, Dk. 90 Taygun (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Birkan, Muhammed Şükrü, Hüseyin, Ali Can, Eray (Tokatspor), Polat, Taygun (Kızılcabölükspor)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Kızılcabölükspor, 4 maçlık galibiyet hasretine düşme hattındaki Tokatspor'u yenip son verirken, puanını da 23'e çıkardı. Kızılcabölük Semt Sahası'ndaki maçta sarı-kırmızılıların golleri 6. dakikada Ertuğrul, 34. dakikada Ethem ve 90. dakikada Taygun'dan geldi.



KIZILCABÖLÜKSPOR, Fatih Şen, Ahmet Ulu, Spor

Kaynak: DHA

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