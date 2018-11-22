Tokatspor'da İstifa

Tokatspor Kulübü Teknik Direktörü Ahmet Kazım Ertem, yönetimle fikir ayrılığına düştüğü gerekçesi ile görevini bıraktığını açıkladı.
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta yer alan Tokatspor'un Teknik Direktör Murat Yoldaş
ile yollarını ayırmasından sonra 46 gün önce göreve getirilen Teknik Direktör Ahmet Kazım Ertem de kulüple yollarını ayırma kararı aldı. Ligde 7 puanla son sırada yer alan Tokatspor'da yaşanan gelişme taraftar cephesinde şaşkınlıkla karşılandı. Teknik Direktörü Ahmet Kazım Ertem, Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya ile fikir ayrılığına düştüğünü belirterek, "Kendi alanımıza ve işlerimize müdahale edilmesi anlamında fikir ayrılığı yaşadım. Biz bu takıma sonradan geldik, bu takımı ben kurmadım. Bu anlamda bir takım fikir ayrılıklarına düştük o yüzden ayrıldım" dedi.
46 gün sonra görevini bıraktı
Tokatspor'a zarar vermemek adına basın açıklaması yapmayı düşünmediğini ifade eden Ertem, "Göreve başlayalı 46 gün oldu ama hiçbir fazlalıkta yok. Biz işimize kimseyi karıştırmadık. Bugüne kadar 21 tane takım çalıştırdım 2 şampiyonluğum var 4 tane playoff'a çıkartmışım. Sen kalkıp benim alanıma müdahale ettiğin an o zaman demek ki ok yaydan çıkmış. Bizim de burada durmamızın bir anlamı yok" diye konuştu. - TOKAT
22 Kasım 2018 Perşembe 14:15