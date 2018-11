Tokgöz: "Amacımız Eğitimde Çıtayı Yükseltmek"

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:35



Ordu'nun Ünye ilçesine yeni atanan Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, amaçlarının eğitimde çıtayı daha yükseğe çıkarmak olduğunu söyledi.Vekaleten yürütülen Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Gerze İlçe Eski Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, geçen hafta görevine başladı. Aslen Ordulu olan Tokgöz'ün memleketindeki ilk görev yeri Ünye oldu. Müdür Tokgöz göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada eğitimin dört duvar arasında ve sadece öğretmen ile öğrenci arasında olmadığına inandığını ifade ederek Ünye'de eğitimde çıtayı daha yükseklere çıkarmak için gayret edeceklerini vurguladı."Parolamız; eğitim her yerde"Tokgöz, "6 Kasım 2018 tarihinde yeni görevime başladım. Daha önce Sinop ili Gerze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini 2014 yılından beri yürütüyordum. Ordu Gölköylüyüm. Bu manada memleketimde çalışmak çok güzel bir duygu. Daha önceki tecrübelerimizle memleketimizde çalışıp Ünye'deki eğitimi daha üst kademeye nasıl çıkarabiliriz derdinde olacağız. Daha önce gerçekten çok güzel çalışmalar yapılmış, bizler de tüm paydaşlarımızla birlikte eğitimi Ünye adına götürebileceğimiz en uç noktaya götürmenin gayreti içerisinde olacağız. Eğitim sadece okulda değil onun bilinciyle hareket edeceğiz. Tüm paydaşlarımızla etkin bir iletişim ile eğitim her yerde parolasıyla hareket edeceğiz. Bu sayede evde de eğitim, sokakta da eğitim, eğitim her yerde sloganını hiç bırakmayacağız. Bu mantıkla tüm paydaşlarımız bizim için önemli ve katkıları bizler için değerlidir" dedi. - ORDU