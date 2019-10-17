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TOKİ, 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 16 ilde 130 iş yeri ile 20 ildeki 91 konutu 'açık artırma yöntemi' ile satışa çıkardı.

17.10.2019 09:46TOKİ, 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 16 ilde 130 iş yeri ile 20 ildeki 91 konutu 'açık artırma yöntemi' ile satışa çıkardı.

Açık Artırma 5 Kasım Salı günü, saat 13.00'te TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki Merkez Binası'nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten www.emlakyonetim.com.tr sitesi üzerinden teklif verilebilecek.

16 İLDE 130 İŞ YERİ

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Malatya, Trabzon, Samsun ve Tunceli şehirlerinde satışa sunulan iş yerlerine vadeli sahip olabilecekler.

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulan iş yerleri yüzde 10, peşin 120 ay vade, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Trabzon, Samsun ve Tunceli'de satışa sunulan iş yerlerine yüzde 25 peşin 120 ay vade ile satışa sunuldu.

20 İLDE 91 KONUT

Yapılacak açık artırmada alıcılar, 20 ilde satışa sunulan 91 konuta vadeli şekilde sahip olabilecekler.

Ankara, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Sakarya ve Samsun şehirlerinde satışa sunulan konutlar yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşin 96, 108, 120 ve 144 ay vade ile alınabilecek.



Ankara, Ekonomi

Kaynak: DHA

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