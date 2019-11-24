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TOKİ, 19 ilde 186 iş yeri ile 56 konutu satışa çıkardı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 19 ilde 186 iş yeri ile 15 ildeki 56 konutu açık artırma yöntemi ile satışa sundu.

24.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:42TOKİ, 19 ilde 186 iş yeri ile 56 konutu satışa çıkardı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 19 ilde 186 iş yeri ile 15 ildeki 56 konutu açık artırma yöntemi ile satışa sundu.
AA muhabirinin, TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, açık artırma 10 Aralık Salı günü saat 11.00'de TOKİ'nin Bilkent'teki merkez binası ve Van Erciş Hükümet Konağı'nda düzenlenecek.
Açık artırmaya, www.emlakyonetim.com.tr internet adresi üzerinden de teklif verilebilecek.
Alıcılar, , Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Çankırı, Çorum, Düzce, İstanbul, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon ve Van'da satışa sunulan 186 iş yerine yüzde 10, 15, 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecek.
Yüzde 25 peşin ve 120 ay vade seçenekleri
Açık artırmaya sunulan 56 konut, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Manisa, Niğde ve Tunceli şehirlerinde bulunuyor.
Alıcılar konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade, Ankara Kuzey Kent Projesi'nde satışa sunulan 14 konuta ise yüzde 10 peşin 96 ay vade, yüzde 15 peşin 108 ay vade ve yüzde 25 peşin 120 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecek.
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri, Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası tarafından yürütülecek.
Başvurular/teminatlar, anılan bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecek.
Ayrıntılı bilgiye, www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Ankara, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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