TOKİ 2020 kura çekilişi - TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

Elazığ'da yaşanan yıkıcı depremin ardından TOKİ kura çekilişleri ve kura sonuçları ne zaman belli olacak araştırılıyor. Depremin yaşandığı bölgede bin 400 adet TOKİ hayata geçirilecek. 81 ilde yapılmaya devam eden 100 bin konut kura çekilişi ne zaman? 100 bin konut projesi başvuru şartları neler?

2020 TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Ocak ayında başvuruları alınan TOKİ konutları için kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı. TOKİ'nin resmi internet adresinden duyurulacak olan tarih, şu an için net olmasa da Şubat bitmeden yapılması bekleniyor.

Her Yıl 100 bin Konut Projesi detayları için tıklayın...

100 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI

*T.C. vatandaşı olması,

*Proje il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

*Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

*Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinden; tapuda kayıtlı konutu olanlar veya Toplu Konut İdaresinden Hak Sahipliği Belgesini kullanmadan normal satış şartları ile konut alanlar, SGK'dan alacakları Hak Sahipliği Belgesi ile başvuru yapabileceklerdir.

*Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

*Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

*Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

*Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan "HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ" ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.