Toki Ayrancılar İçin Başvurular Başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar mahallesinde yapılacak 223 konutun yapımına 2019 yılında başlanacak. Konutlar; 2+1 ve 3+1 olarak projelendirildi.112 adet konut 2+1 ve 111 adedi ise 3+1 olarak tasarlandı. TOKİ Torbalı 2019 projesindeki2+1 konutlar için 500 TL, 3+1 konutlar için 1.000 TL başvuru bedeli ödeniyor.

Başvurular; 4 kategoride kabul edilecek; Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin 15-19 Nisan, En az yüzde 40 engelli vatandaşların 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında, Emekli vatandaşların 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında, Diğer alıcı adaylarının 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında müracaatlarını yapabilecekler.

TOKİ İzmir Torbalı 2019 projesinde en düşük konut bedeli 175 bin TL, en yüksek konut bedeli ise 265 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10, yüzde 12 ve yüzde 20 peşinatla konut sahibi olunabilen TOKİ İzmir 2019 projesinde 180 ay ve 240 ay vade sağlanıyor. En düşük peşinat bedelinin 20 bin 500 TL, en yüksek peşinat bedelinin ise 52 bin TL olarak belirlendiği proje için ödenecek aylık taksit bedelleri 583 TL ile 1.988 TL arasında değişiyor.

TOKİ Torbalı Ayrancılar 2019 projesinde talep toplanan konutlar için, 6 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin İzmir ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecek. TOKİgeçtiğimiz yıl Ayrancılarda315 konutu tamamlayarak kurasını çekmişti.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez,geçtiğimiz yılBaşbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı M. Ergün Turan'lainşaat alanında yaptığı görüşmede 2. Etap TOKİ projesi için de talepte bulunmuştu.

Kaynak: Bültenler