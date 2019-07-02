TOKİ Başakşehir Ayazma Hoşdere kura çekimi canlı izle: TOKİ Tuzla kura çekilişi sonuçları sorgula!

Başakşehir Ayazma'da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere'de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılarak kura törenleri son bulacak. TOKİ, İstanbul 'da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplamış ve 6 bin 300 konutun kura çekimine 26 Haziran'da başlamıştı. Bugün yapılacak çekiliş ile İstanbul kura çekimi sona eriyor. Başakşehir Ayazma ve Hoşdere çekilişini aşağıdaki canlı yayın linkinden takip edebilirsiniz.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SORGULA

TOKİ tarafından Tuzla 'da hayata geçirilen Aydınlı-Konaşlı Sosyal Konut Projesi için kura çekimi Ümraniye'de gerçekleştirildi. Kura çekiminin gerçekleştirildiği Spor , Spor Haberleri, Spor Haber'>spor salonunda adeta izdiham yaşanırken, 500 daire için 100 bine yakın başvurunun yapıldığı projede daire sahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşadı. Aşağıdaki linklerden 2+1 ve 3+1 konutları kura çekilişi sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

TOKİ TUZLA 2+1 KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

TOKİ TUZLA 3+1 KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde sosyal konut uygulaması kapsamında inşa edilen 500 konutu alma hakkı için kuralar çekildi. Yaklaşık 100 bin kişinin başvurduğu konutlar için Ümraniye Haldun Alagaş Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekim törenine on binlerce vatandaş aileleriyle birlikte katıldı. Salonu hıncahınç dolduran vatandaşlar içeriye sığmayınca, salon dışında da yoğunluk oluştu.

TOKİ İSTANBUL KONUT PROJELERİ

Kura törenleri İstanbul Fatih Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde saat 10.00'da yapılacak.

26 Haziran Çarşamba günü 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun, 27 Haziran Perşembe günü ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilecek.

Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.

Kura törenleri, 28 Haziran 2019 saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak olan Silivri 685 konut kurası ve 1 Temmuz 2019 saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak olan Tuzla 500 konut kurası ile devam edecek.

Başakşehir Ayazma'da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere'de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılarak kura törenleri son bulacak.