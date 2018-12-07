TOKİ Basın Sitesi Konutlarının Sahipleri Kurayla Belirlendi

Zonguldak Valiliği
öncülüğünde Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti
'nin (ZGC) girişimleriyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) yapılan Basın Sitesi'ndeki 110 konut, kurayla sahiplerini buldu.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş
, Zonguldak Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen kura öncesinde yaptığı konuşmada, uzun bir süreç sonunda güzel bir aşamaya ulaşmanın mutluluğunu basın mensuplarıyla paylaştığını söyledi.
"110 gazeteciyi ev yapmak diye bir sorununuz olsun." diyen Bektaş, şöyle konuştu:
"Gazetecilerimizin hepsinin dar gelirli insanlardan oluştuğunu biliyoruz. Ev sahibi olmak da birçok insanın hayali. Dünyada mekan, ahirette iman demişiz. Dünyayı neredeyse mekanla sınırlamışız. 110 gazeteciyi ve çok mütevazı geliri olan insanları Zonguldak'ın en güzel yerinde, en iyi şartlarda ev sahibi yapmak büyük başarıdır."
Belediye Başkanı Muharrem Akdemir
ise konutların basın mensupları için yapıldığına dikkati çekerek, "Gazetecilik farklı bir emektir. Gazeteciler, saati belli olmayan emekçilerdir. Zonguldak'ta böyle bir sitenin yapılması mutluluk verici. Konutların çevre düzenlemesinin yanı sıra sosyal donatıların yapılması da güzel. Güzel imkanlar içerisinde oturmanızı diliyorum." ifadesini kullandı.
ZGC Başkanı Derya Akbıyık
da basın mensuplarını konut sahibi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Projemiz 2012'de başladı. Daha sonra aldığımız desteklerle Basın Sitesi'ni bu zamana kadar getirdik. Merkezin yanı sıra ilçelerde görev yapan tüm arkadaşlarımızı konut sahibi yaptık." diye konuştu.
Konuşmaların ardından konutların hak sahipleri kurayla belirlendi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,Zonguldak Valiliği,Zonguldak
07 Aralık 2018 Cuma 14:39