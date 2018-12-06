TOKİ Basın Sitesi'nin Kurası Çekilecek

06 Aralık 2018 Perşembe 15:06



06 Aralık 2018 Perşembe 15:06

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Başkanı Derya Akbıyık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan Basın Sitesi'nin kura çekilişinin yapılacağını bildirdi.Akbıyık, yaptığı yazılı açıklamada, Zonguldak Valiliği öncülüğünde ZGC'nin girişimleriyle TOKİ tarafından projelendirilen ve uygulamaya geçirilen 110 konutlu toplu konutun kura çekilişinin yarın Zonguldak Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleştirileceğini belirtti.Zonguldaklı gazetecilerin ev sahibi yapılması projesi kapsamında inşa edilen TOKİ Basın Sitesi'nin kura çekilişiyle sahiplerini bulacağını ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:"ZGC'nin 201'de getirdiği öneri ile başlayan TOKİ Basın Sitesi'nde sona gelindi. Zonguldak Valiliği öncülüğünde ZGC girişimleri ile hayata geçen, TOKİ tarafından projelendirilen ve uygulaması yapılan projede bugün için Karakoç inşaat tarafından yapımı süren inşaat yüzde 68 seviyesine geldi. Meslektaşlarımızın konut sahibi olmasını canı gönülden istemiştik. Şu anda 6 yılı doldurduk. Çok mesafeler aldık. Büyük bir ekip çalışmasıydı. 7 Aralık'ta saat: 11.00'de kura çekilişimiz olacak. Böylece herkes kendisine hangi dairenin çıktığını öğrenmiş olacak. Şimdiden meslektaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun diyorum."