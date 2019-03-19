TOKİ Başkanı Bulut: "Birçok Aktivitenin Yapılabileceği Bir Vadi Projesi"

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Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, "İmrahor Vadisi Millet Bahçesi birinci etabın alanı 193 bin 739 metrekare olup, toplam proje alanı yaklaşık bir milyon 651 bin metrekaredir. İçinde hobi bahçeleri, piknik alanları, köprüler, yürüyüş, oturma alanları gibi birçok aktivitenin yapılabileceği bir vadi projesi olacak." dedi.Bulut, İmrahor Vadisi Millet Bahçesi ve Mamak Kentsel Dönüşüm 548 Konut Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, mühendislik hizmetlerinden yoksun, plansız, afetlere karşı riskli ve yapı ömrünü tamamlamış konutların, şehirlerin en önemli problemlerinden biri olduğunu ve içinde yaşayan vatandaşların güvenliğini tehdit ederek, altyapı ve şehircilik açısından kentlerin sağlıklı gelişimine engel teşkil ettiğini söyledi.Afet riskinin ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu şehirlerde, farklı ihtiyaçları ve değişimleri göz önüne alarak, yerel yönetimlerle iş birliği yaptıklarını belirten Bulut, sürdürülebilir dönüşümü esas alan, sosyal adaleti, sosyal bütünleşmeyi, yerel kalkınmayı, tarihi, kültürel mirası ve doğal çevreyi koruyan bütünleşik bir yaklaşım ile projeler geliştirdiklerini söyledi.Bulut, 16 yıl içinde 840 bin konutun yaklaşık yüzde 17'sinin, yani 145 bin konutun, kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilmiş konutlardan oluştuğuna dikkati çekerek, "Şu anda 59 il, 136 ilçede 165 kentsel dönüşüm projesi devam etmektedir. Bu projelere 2019 yılında 66 proje daha ilave edilecek olup bu kapsamda 30 ila 40 bin arasında konut ihalesi planlanmaktadır. Böylece Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yılda dönüştüreceği 300 bin konutun yüzde 10 ile 15'i TOKİ tarafından dönüştürülecektir." diye konuştu.Ankara il genelinde TOKİ tarafından üretilen yaklaşık 95 bin konutun yüzde 43'ü olan 40 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında inşa edildiğini aktaran Bulut, "Yeterli sosyal donatıları ve ticari üniteleri ile birlikte Kuzey Ankara, Mamak, Sincan, Altındağ, Yenimahalle, Çankaya, Kızılcahamam olmak üzere 40 bin konut üretilmiştir." dedi."Ankara'ya yaklaşık 2 bin 934 konut yapılacak"Bulut, temeli atılan Yeni Mamak 548 konutun ihalesinin de TOKİ tarafından yapıldığını ve 600 gün içerisinde bitirilmesinin planlandığını ifade etti.Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi sınırları içinde bulunan 60 hektarlık bölgede, TOKİ ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol proje bedelinin 140 milyon lira olduğunu dile getiren Bulut, şunları kaydetti:"İnşa edilecek bu konutların 476 adedi 3+1, 52 adedi 2+1 niteliğindedir. Proje bütününde yeşil alanlar büyük oranda yer alacak olup, toplamda bin 800 ağaç dikimi planlanmaktadır. Ayrıca projede yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve rekreasyon alanları da tasarlanmıştır. Sosyal konut uygulaması kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla başlattığımız 50 bin konut projesi için de Ankara'ya yaklaşık 2 bin 934 konut yapılacaktır.""Ankara'nın merkezi önemli bir sosyal yaşam alanına dönüşecek"Bulut, TOKİ tarafından Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi yerleşkesi, İmrahor Vadisi ve Cebeci Stadı olmak üzere üç millet bahçesi daha planlandığını, bu projelerle Başkentin büyük bir yeşil alana ve parklara kavuşmuş olacağını bildirdi.Özelikle eski Ankara'nın merkezinin önemli bir sosyal yaşam alanına dönüşeceğine dikkati çeken Bulut, "Ankara'nın rekreasyon sisteminin en önemli halkasını oluşturan Mogan-Eymir su sistemiyle bütünleşecek olan İmrahor Vadisi'nin birinci etabının da ihalesi yapılmış ve çalışmalara başlanmıştır." dedi.Bulut, temeli atılan millet bahçesine ilişkin, şu bilgileri verdi:"İmrahor Vadisi Millet Bahçesi birinci etabın alanı 193 bin 739 metrekare olup, toplam proje alanı yaklaşık 1 milyon 651 bin metrekaredir. İçinde hobi bahçeleri, piknik alanları, köprüler, yürüyüş, oturma alanları gibi birçok aktivitenin yapılabileceği bir vadi projesi olacak. Ayrıca 2 bin 31 ağaç, 247 bin çalı türü bitki, 63 bin metrekarelik çim ve çayır alanı da bulunacak."