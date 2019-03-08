TOKİ Başkanı Ömer Bulut: Projeye 3 Günde 10 Bin 820 Kişi Başvurdu

Kaynak: DHA

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 50 bin projeli sosyal konut projesine 3 gün içinde 10 bin 820 kişinin başvurduğunu söyledi. Konut projesinde son başvuru tarihi 19 Nisan olarak belirlendi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 6 bin 300'ü İstanbul'da olmak üzere yurt genelinde 50 bin sosyal konut inşa edecek. Talep toplama süreci 6 Mart'ta başladı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, bugün İstanbul hizmet binasında düzenlediği toplantıyla projenin detaylarını açıkladı.50 bin sosyal konutun 6 bin 300 adeti İstanbul'da inşa edilecek. 2 bin 934 tanesi Ankara'da, 2 bin 500 tanesi İzmir'de, 2 bin 200 tanesi ise Adana'da yapılacak. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 50 bin projeli sosyal konut projesine 3 gün içinde 10 bin 820 kişinin başvurduğunu ve yoğun ilginin olduğunu söyledi.YATAY MİMARİ ÖN PLANDAProjeyi çok önemsediklerini ve bu yönde çok talep geldiğini dile getiren Bulut, "Öncelikle konutların yapılacağı araziler tespit edildi, zemin etütleri ve planlamalar yapıldı. Proje, insanları tabiatla daha çok buluşturan, aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak ve yardımlaşmayı canlı tutacak, az katlı yatay mimariyi esas alan konutlardan oluşacak. Ayrıca, doğal afetlere dayanıklı, çağdaş yaşamla uyumlu, sosyal donatıları bulunan, altyapısı, üst yapısı ve cepheleri ile mevcut kent dokusuyla bütünleşen yani çevreye uyumlu konutlar inşa edeceğiz" diye konuştu.KONUTLARIN YÜZDE 64'Ü ALT GELİR GRUBUNA YÖNELİK67 ilin dışında kalan diğer 14 ilde de çalışmaların devam ettiğini belirten Bulut, "Arsa üretimi ve proje etüt çalışmaları devam ediyor. Bu konutların tamamı sosyal konut olup, yüzde 64'ü (32.198'i) alt gelir grubu vatandaşlarımıza, yüzde 36'sı ise (17. 802) orta gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik olacak" ifadelerini kullandı.KONUT ALACAKLARDA ARANAN ŞARTLARTürk vatandaşı olmak ve il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmek, 2+1 konutlar için 25 yaşını, 3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak. 2+1 konutlar için en fazla hane halkı gelirin 4 bin 500 lirayı geçmemesi (İstanbul 4.800 TL) gerekiyor. Müracaat sırasında 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için bin lira ön kayıt parası alınacak. Çeşitli nedenlerle proje gerçekleşmemesi veya hak sahibi olamaması halinde bu paralar iade edilecektir.Talep toplama işlemleri bankalar tarafından yapılacak,vatandaşların TOKİ'ye değil, doğrudan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor.KONUTLAR 36 AY İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKKonutlar, inşaatları da bitirilip en geç 36 ay içinde hak sahiplerine teslim edilecek. 2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacak. Konut satış vadelerinde faiz uygulanmayacak olup, sadece 6 ayda bir memur maaşlarına yapılan zam çerçevesinde artış yapılacak.KONUTLARIN DETAYLARI ŞÖYLE;75 ve 85 metrekarelik 2+1 olan alt gelir grubu konutların;-Fiyatı: 116 bin 400 lira.-Peşinatı: Yüzde 12 ve 13.968 lira.-Taksit Miktarı: 388 liradan başlıyor.-Vade Sayısı da: 240 aya kadar uzuyor.110 ve 128 metrekare, 3+1 konutların ise;-Fiyatı: 170 bin 720 liradan-Peşinatı: Yüzde 10 ve 17 bin 072 liradan-Taksit Miktarı: 759 liradan başlıyor.-Vade Sayısı da: 180 aya kadar uzuyor. - İstanbul