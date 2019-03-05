TOKİ Başkanı Ömer Bulut: Vatandaşları Uygun Fiyatlarla Konut Sahibi Yapacağız

Kaynak: DHA

Yatay şehirleşmeyle 50 bin yeni sosyal konutun tanıtımı ve 53 bin sosyal konutun teslim töreninde konuşan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, " Konut sahibi olamamış vatandaşlarımı uygun koşullarda fiyat, taksit ve vade seçenekleri ile konut sahibi yapacağız" dedi.Bulut, "2002 yılında ülke çapında bir sosyal devlet yaklaşımı ile TOKİ'nin yeniden yapılandırılmasını bizzat sağlayarak başlattığınız 'Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği' ile 16 yıl içinde Türkiye'de inşa edilen konutun yüzde 9'u TOKİ tarafından üretilerek 3 buçuk milyona yakın vatandaşımızın konut sorunu giderildi" dedi.14 BİN 500 SOSYAL DONATIKamunun ihtiyaç duyduğu sağlık, eğitim, güvenlik ve spor gibi kamu hizmet binalarının yapımında da etkin görev aldıklarını belirten Bulut, "Yaklaşık 40 bin yatak kapasiteli 226 hastane, 24 bin derslikli bin 082 okul, 72 bin kapasiteli 189 adet yurt, 19 adet stadyum, 931 adet ticari ünite, 708 cami, 993 spor salonu, 96 sağlık ocağı, 42 kütüphane, 19 üniversite, engelsiz yaşam merkezi, huzurevi, halk eğitimi merkezi, kültür merkezi ve toplum merkezleri olmak üzere toplamda 14 bin 500 sosyal donatı rakamına ulaşıldı" diye konuştu.90 MİLYON LİRALIK KREDİ TAHSİS EDİLDİBugüne kadar yaklaşık 150 milyara yakın yatırım yaptıklarını söyleyen Bulut, "Şehit aileleri, gazilerimiz ve görev malüllerine 23 bin 437 aileye yaklaşık bir milyar 66 milyon liralık faizsiz kredi kullandırıldı. 826 esere yaklaşık 90 milyon liralık kredi tahsis edildi, 630 eserin restorasyonu tamamlanarak bu tarihi yapıların hayatta kalması sağlandı. Kentsel Dönüşüm Projelerimiz kapsamında; afet riskinin ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu şehirlerde farklı ihtiyaçları ve değişimleri göz önüne alarak projeler geliştirdik" ifadelerini kullandı.MİLLET BAHÇESİ PROJESİ142 bin konut ve sosyal donatının ihalesinin yapıldığını ve konutların büyük bir kısmının da bitirildiğini aktaran Bulut, "59 il, 134 ilçede yürütülen toplam 163 kentsel dönüşüm projesine, 2019 yılında 66 proje ilave edilecek olup yaklaşık 25 bin konutun daha ihalesi planlandı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte millet bahçelerinde birer birer inşa edilmeye başlandı. Bu projeler şehirlerimizdeki yeşil alan miktarını artırıcı, sağlıklı yaşam alanlarının çoğaltılması, şehirlerimizin kalitesinin yükseltilmesi ve kimliğinin oluşmasında büyük rol oynayacak" dedi.YATAY YAPILAŞMA BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZYatay mimariye dikkat çeken Bulut, "Üzerinde titizlikle durduğunuz insanlarımızı tabiatla daha çok buluşturan, aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak ve yardımlaşmayı canlı tutacak az katlı yatay mimari anlayışıyla konutlar üretilmesi tüm projelerimizde hayat bulmaya başlamış ve yatay yapılaşma artık TOKİ'nin birinci önceliği haline geldi. 2019 yılı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlamış olduğumuz 50 bin konutluk projemiz, konut sahibi olamamış vatandaşlarımıza sunularak uygun koşullarda fiyat, taksit ve vade seçenekleri ile konut sahibi olmaları sağlanacaktır" diye konuştu.KONUTLAR VE FİYATLARI2+1 konutlar 75 ve 85 metrekare konut fiyatı; 116.400 liradan başlıyor. Yüzde 12 peşinat 13 bin 968 lira ödeyerek, 388 lira taksit tutarıyla, 240 aya varan vadeden, 3+1, 110 ve 128 metrekare konut fiyatı; 170 bin 720 lira, yüzde 10 peşinatla,17 bin 72 liradan, 759 lira taksit tutarıyla, 180 aya varan vade seçeneğiyle satılacak. - İstanbul