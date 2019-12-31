Haberler » Güncel » TOKİ Beyşehir'de 500 sosyal konut yapacak - Haber

TOKİ Beyşehir'de 500 sosyal konut yapacak

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, TOKİ Başkanlığı tarafından Konya'da hayata geçirilecek toplu konut projesi kapsamında yapılacak 4 bin sosyal konutun 500'ünün Beyşehir ilçesinde yapılacağını bildirdi.

31.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:16 TOKİ Beyşehir'de 500 sosyal konut yapacak
AK Parti Milletvekili Gülay Samancı, TOKİ Başkanlığı tarafından Konya'da hayata geçirilecek toplu konut projesi kapsamında yapılacak 4 bin sosyal konutun 500'ünün ilçesinde yapılacağını bildirdi.
Samancı, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan TOKİ Başkanlığı tarafından Türkiye'de 100 bin sosyal konutun yapılacağını hatırlattı.
Konya'da Beyşehir ilçesinin de yeni sosyal konutların yapılacağı ilçelerden birisi olduğunu aktaran Samancı, "Beyşehir'e yapılacak olan 500 sosyal konutun 100'ünün bu ilçemize bağlı Huğlu, diğer 100'ünün de Üzümlü Mahallemizde inşa edilmesi planlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edilecek olan bu konutlar için müracaatlar 16 Ocak 2020 tarihine kadar yapılabilecektir. Hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Beyşehir, AK Parti, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:56   A.Ü. Rektörü Çomaklı, öğrencilerinin yeni yılını videoyla kutladı - ESKİŞEHİR - Haber
18:54   Başkentte genç kadın 2 aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş olarak bulundu - Haber
18:52   Osmancık'ın eski fotoğrafları takvim oldu - Haber
18:51   İstiklal Caddesi'nde insan seli - Haber
18:45   Başkan İnce, Milletvekili Çalık'tan destek istedi - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:23   Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Haber
16:20   Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:16   Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! - Haber
31.12.2019 19:06:09