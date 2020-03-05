TOKİ çekilişiyle ilk defa ev sahibi olmanın sevincini yaşadılar

AKSARAY'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 bin yeni sosyal konut projesi' kapsamında, 372 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Kurada isimleri okunan vatandaşlar, sevinçten gözyaşı döktü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 bin yeni sosyal konut projesi' kapsamında, Aksaray merkezde inşa edilecek 372 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Aksaray Spor Salonu'nda gerçekleşen çekiliş, Aksaray 1'inci Noterliği Başkatibi Münevver Coşkun denetiminde yapıldı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, çekiliş öncesş yaptığı konuşmada, "Dar gelirli vatandaşlarımıza sosyal konut vaat etmiştik. Göreve geldikten sonrada projelerimizi faaliyete geçirdik. Hükümetimizin de desteği ile ülkemiz genelinde yapılan 100 bin sosyal konutun 372'si de Aksaray'ımızda sahibini bulacak. Hak sahibi olacak vatandaşlarımıza da hayırlı olsun diyorum" dedi.

İlk kez TOKİ' ye yazıldıklarını belirten ve çekilişle 2+1 konut sahibi olan Emine Küçükırlı (30) "Çok sevinçliyim, anlatamam. Yedi yıldır kirada oturuyorduk. Buraya gelene kadar annem ile dua ettik. Şükür ev bize de çıktı. Allah herkese nasip etsin. Devletimizden de Allah razı olsun, bizi kiradan kurtardı" dedi.

Necla Elçi de "Ev, kardeşim Oğuzhan Hançerli'ye çıktı. Kardeşim çalıştığı için ben gelmiştim. Kardeşim adına çok mutlu oldum. Şu an titriyorum ve sevinç gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Haberi telefonla arayarak verdim. Onlar da çok mutlu oldular" diye konuştu.

TOKİ'ye daha önce de başvurduğunu anlatan 3 çocuk babası Mustafa Avcı ise, "Ben daha önce üç kez daha yazılmıştım. Dördüncü de ev nasip oldu. Çok mutluyum ve yetkilere teşekkür ediyorum. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin" dedi.