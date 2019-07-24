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TOKİ Çorlu Konutlarının kura çekilişi gerçekleştirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan Türkiye geneli 50 bin konut projesi kapsamında Çorlu'da Muhittin Mahallesi'nde yapılacak olan 618 konut için hak sahipliğinin belirlenmesi adına kura...

24.07.2019 12:43 TOKİ Çorlu Konutlarının kura çekilişi gerçekleştirildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan Türkiye geneli 50 bin konut projesi kapsamında Çorlu'da Muhittin Mahallesi'nde yapılacak olan 618 konut için hak sahipliğinin belirlenmesi adına kura çekimi gerçekleştirildi.

Çorlu 3. Noterliği nezaretinde Çorlu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çekilişte 309'u 2+1 309'u da 3+1 olmak üzere toplam 618 konut için yapılan 3 bin 923 başvurudan hak sahibi olanlar kura ile belirlendi.

Şehit, aileleri, engelliler ve emeklilere çeşitli oranlarda kontenjanların ayrıldığı kura çekiminde, vatandaşlar kura çekimini dikkatli gözlerle izlerken ismi okunanlar sevinç gözyaşlarına boğuldu. - TEKİRDAĞ

Türkiye, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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