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TOKİ: "Çukurambar'da arsa satışı kamu yararına ertelenmiştir"

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara'nın Çukurambar semtinde 48 bin metrekarelik arsanın açık artırma ile satışının rekabet koşulları oluşmadığından ertelendiğini açıkladı.

06.09.2019 12:22 TOKİ:
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara'nın Çukurambar semtinde 48 bin metrekarelik arsanın açık artırma ile satışının rekabet koşulları oluşmadığından ertelendiğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı TOKİ'den yapılan açıklamada, "Ankara ili Çukurambar semtinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetinde yer alan 48 bin metrekarelik arsanın açık artırma yöntemi ile satışı, rekabet koşulları oluşmadığından kamu yararına ertelenmiştir. TOKİ, söz konusu arsayı Gazi Üniversitesi adına tapulu iken protokol karşılığı 2012 yılında devralmıştır. Bunun karşılığında Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) yanında Gazi Mahallesi'nde 34 bin metrekare arsa Gazi Üniversitesine devredilmiştir. Yine TOKİ tarafından Gazi Üniversitesine Eğitim ve Sanat Tasarım Fakültesi yapılmıştır. Yatırımın güncel bedeli 382 milyon TL'dir" denildi. - ANKARA

Çukurambar, Ankara, Ekonomi

Kaynak: İHA

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