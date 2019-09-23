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TOKİ'de hak sahiplerine anahtarları teslim ediliyor

Zonguldak Valiliği öncülüğünde Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti girişimiyle yapılan 110 konutluk TOKİ Zonguldak Basın Sitesi'nde ev sahibi olan basın mensuplarına evlerinin anahtarları teslim edilmeye başlandı.

23.09.2019 16:32TOKİ'de hak sahiplerine anahtarları teslim ediliyor
Zonguldak Valiliği öncülüğünde Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti girişimiyle yapılan 110 konutluk TOKİ Zonguldak Basın Sitesi'nde ev sahibi olan basın mensuplarına evlerinin anahtarları teslim edilmeye başlandı.
Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, hak sahiplerine dairelerinin anahtarlarının teslim edilmeye başlandığını söyledi.
Cemiyet olarak 6-7 yıllık bir sürecin en mutlu anını yaşadıklarını ifade eden Akbıyık, "Biz Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti olarak bu projenin tamamlanmasından mutluyuz, gururluyuz ve onurluyuz. Basın sitesi bir eserdir. Bu proje yaklaşık 25 milyon liraya mal olmuştur. Bu projeye inanan ve giren arkadaşlarımıza daireleri hayırlı, uğurlu olsun. Allah evlerinde güle güle oturmayı nasip etsin." dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Zonguldak Valiliği, Derya Akbıyık, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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