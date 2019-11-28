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TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde Zeynep Yahya Kılıçaslan Sosyal Tesisi Tanıtım Törenine Davet

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Zeynep-Yahya Kılıçaslan Sosyal Tesisleri'nin tanıtım törenine davet etti.

28.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:44TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde Zeynep Yahya Kılıçaslan Sosyal Tesisi Tanıtım Törenine Davet
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Zeynep-Yahya Kılıçaslan Sosyal Tesisleri'nin tanıtım törenine davet etti.

Sosyal tesisin 29 Kasım 2019 Cuma günü saat 13.30'da tanıtımı yapılarak hizmete açılacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "TOKİ Demokrasi Mahallesi 2229 Sokakta bulunan sosyal tesisimizin tanıtımını yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. TOKİ Demokrasi Mahallesi'ndeki sosyal tesisimizin tamamlanması ile ilçe sınırlarımız içinde sosyal tesis sayımız 25'e yükselmiştir. Bu sosyal tesisimiz aynı zamanda Aile Sağlık merkezi olarak hizmet verecektir. Zemin kat aile sağlığı merkezi ve birinci kat Kur'an Kursu olarak inşa edildi. Aile Sağlığı Merkezi bölümü 4 hekimli kapasiteye sahip iken Kuran Kursu bölümü ise 3 derslikten oluşuyor." dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, TOKİ Sosyal Tesisinin açılması ile bölge halkına çok yönlü hizmet vereceğini söyledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Kaynak: İHA

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