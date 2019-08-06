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TOKİ'den arsa satışına ilişkin açıklama Açıklaması

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), bazı basın yayın kuruluşlarında bir vakıf üniversitesine arazi tahsis edilmesine ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

06.08.2019 00:29 TOKİ'den arsa satışına ilişkin açıklama Açıklaması
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), bazı basın yayın kuruluşlarında bir vakıf üniversitesine arazi tahsis edilmesine ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.TOKİ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bazı yayın kuruluşlarında "Etimesgut ilçesi Aşağıyurtçu mahallesinde 17 dönümlük bir arazinin 20 Eylül 2017'de Türkiye Eğitim Sağlık Bilim ve Araştırma Vakfı'na (TEBA) bedelsiz olarak bağışlandığı"na yönelik haberlerin, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde mümkün olmayacağı kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Arsa satış işlemi, İdaremizce kanun ve yönetmeliklerimize uygun bir şekilde SPK lisanslı değerleme şirketlerince belirlenen değer üzerinden Arsa Satış Müzayedesi'nde gerçekleştirilmektedir. Adı geçen vakıf ve Ankara Medipol Üniversitesine idaremizce herhangi bir arsa bağışı, devri veya satışı söz konusu değildir."

Etimesgut, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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