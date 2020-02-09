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TOKİ'den depremzedelere 15 yeni konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Elazığ Merkez Cumhuriyet ve Bizmişen mahallelerinde yapımı devam eden konutlar deprem sonrası hızlıca tamamlandı.

09.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:07TOKİ'den depremzedelere 15 yeni konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Elazığ Merkez Cumhuriyet ve Bizmişen mahallelerinde yapımı devam eden konutlar deprem sonrası hızlıca tamamlandı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi'nde inşası tamamlanan 10, Bizmişen Mahallesi'nden ise 5 konutun depremzedelere verildiği belirtildi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 24 Ocak'ta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar hızla sarılmaya devam ediyor. sonrası bölgedeki çalışmalarını hızlandıran TOKİ, resmi teslim tarihinden 4 ay önce konutların vatandaşa teslim edildiğini açıkladı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Deprem sonrası teyakkuza geçen TOKİ, inşası devam eden 190 konutu resmi takvimin 4 ay öncesinde tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti. Cumhuriyet Mahallesi'nde inşası tamamlanan 10 konut, Bizmişen Mahallesi'nde de 5 konut depremzedelere teslim edildi. 125 metrekare 3+1 ve 90 metrekare 2+1 nitelikte olan konutlar 5 Şubat 2019 tarihinde sahiplerini buldu. Hak sahipleri ve depremde yakınlarını kaybeden 15 aile yeni yuvalarına kavuştu. Yaşanan depremde en ufak bir hasar almayan, boyalarında dahil çatlak oluşmayan konutlar hak sahiplerine güvenli ve sağlıklı konutlarda yaşam imkanı sunacak" ifadelerine yer verildi.



Elazığ Merkez, Deprem, Toki, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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