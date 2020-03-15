TOKİ'den Salda Gölü'ndeki yapılaşma iddialarına yalanlama
TOKİ, Salda Gölü'nde yapılaşmaya ilişkin paylaşımların asılsız olduğunu belirterek, "Salda Gölü'nde yapımına başlanan çevre düzenlemesinde yapılaşma ve betonlaşmanın olduğu iddia edilmektedir.
15.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:01
TOKİ, Salda Gölü'nde yapılaşmaya ilişkin paylaşımların asılsız olduğunu belirterek, "Salda Gölü'nde yapımına başlanan çevre düzenlemesinde yapılaşma ve betonlaşmanın olduğu iddia edilmektedir. Sosyal medyada yer alan görüntüler Salda Gölü çevre düzenlemesi çalışmalarına ait değildir" açıklamasını yaptı.
Sosyal medyada Salda Gölü'nde yapılaşmanın başladığına dair paylaşımlara TOKİ'den yalanlama geldi. TOKİ'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, " Türkiye 'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen doğa harikası Salda Gölü ile ilgili asılsız ve gerçeklikle bağdaşmayan iddiaların ortaya atıldığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu iddialar sosyal medya platformu Twitter üzerinden yapılıp Salda Gölü'nde yapımına başlanan çevre düzenlemesinde yapılaşma ve betonlaşmanın olduğu iddia edilmektedir. Sosyal medyada yer alan görüntüler Salda Gölü çevre düzenlemesi çalışmalarına ait değildir. Salda Gölü'nün korunması, doğal güzelliklerinin muhafaza edilmesi için projemizi başlattık. Projemizle Salda Gölü'nün doğal güzelliğini koruyup çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Salda Gölü'nü daha kullanışlı hale getirmek, yoğun ziyaretçi baskısının alan üzerinde oluşturduğu tahribatı azaltmak ve ziyarete gelen vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla çevre düzenlemesi yapım çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
"ASILSIZ PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN"
Salda Gölü'nü korumak, doğal yapısının bozulmasını engellemek için bu projenin başlatıldığının altı çizilen açıklamada, "Donatılar Salda Gölü kumsalına yaklaşık 500 metre mesafede yer almaktadır. Projemizde günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatılar bulunacak. Böylelikle günübirlik kullanımdaki kirlilik önlenerek ve doğal doku korunarak 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacak. Salda Gölü Çevre Düzenlemesi Projesi'nde söz konusu durum bu şekildeyken, sosyal medya iddiasız şekilde paylaşım yapanların gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler verdiği aşikardır. Kamuoyunun bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri önemle duyurulur" denildi.
(İHA)
Sosyal medyada Salda Gölü'nde yapılaşmanın başladığına dair paylaşımlara TOKİ'den yalanlama geldi. TOKİ'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, " Türkiye 'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen doğa harikası Salda Gölü ile ilgili asılsız ve gerçeklikle bağdaşmayan iddiaların ortaya atıldığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu iddialar sosyal medya platformu Twitter üzerinden yapılıp Salda Gölü'nde yapımına başlanan çevre düzenlemesinde yapılaşma ve betonlaşmanın olduğu iddia edilmektedir. Sosyal medyada yer alan görüntüler Salda Gölü çevre düzenlemesi çalışmalarına ait değildir. Salda Gölü'nün korunması, doğal güzelliklerinin muhafaza edilmesi için projemizi başlattık. Projemizle Salda Gölü'nün doğal güzelliğini koruyup çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Salda Gölü'nü daha kullanışlı hale getirmek, yoğun ziyaretçi baskısının alan üzerinde oluşturduğu tahribatı azaltmak ve ziyarete gelen vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla çevre düzenlemesi yapım çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
"ASILSIZ PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN"
Salda Gölü'nü korumak, doğal yapısının bozulmasını engellemek için bu projenin başlatıldığının altı çizilen açıklamada, "Donatılar Salda Gölü kumsalına yaklaşık 500 metre mesafede yer almaktadır. Projemizde günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatılar bulunacak. Böylelikle günübirlik kullanımdaki kirlilik önlenerek ve doğal doku korunarak 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacak. Salda Gölü Çevre Düzenlemesi Projesi'nde söz konusu durum bu şekildeyken, sosyal medya iddiasız şekilde paylaşım yapanların gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler verdiği aşikardır. Kamuoyunun bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri önemle duyurulur" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : SALDA GÖLÜ, Türkiye, Güncel
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