TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle: Silivri kura çekimi canlı yayını!

Binlerce kişi tarafından merakla beklenen TOKİ İstanbul kura çekimi bugün Silivri için yapılacak. 26-27 Haziran'da Başakşehir Kayabaşı 'ndaki 2+1 ve 3+1 konutların kura çekimi yapıldı. Bugün 3+1 konutlar için 250 yedek belirlenmesi yapılıyor. Silivri kura çekimi Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde 685 konut için yapılacak. Çekilişi aşağıdaki canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ İSTANBUL KONUT PROJELERİ

Kura törenleri İstanbul Fatih Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde yapıldı. Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.

Kura törenleri, 28 Haziran 2019 saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak olan Silivri 685 konut kurası ve 1 Temmuz 2019 saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak olan Tuzla 500 konut kurası ile devam edecek.

Başakşehir Ayazma'da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere'de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılarak kura törenleri son bulacak.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

- Başakşehir Kayabaşı Toki 26-27 Haziran

- Silivri Alipaşa Toki 28 Haziran

- Tuzla Toki 1 Temmuz

- Başakşehir Ayazma 2 Temmuz

- Başakşehir Hoşdere 2 Temmuz