TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları: Başakşehir Kayabaşı kura çekimi sorgula!

Ev sahibi olmak isteyenlerin merakla beklediği kura çekimi gerçekleştirildi. İstanbul Fatih Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan kura çekimine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Canlı yayındaki çekilişten sonra sonuçları merak ediliyordu. Aşağıdaki linkten İstanbul kura çekimi sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI KURA ÇEKİMİ SORGULA

3+1 KONUTLARIN KURA ÇEKİMİ YARIN!

İstanbul Başakşehir Kayabaşı projemizde 3+1 konutların kurası 27 Haziran 2019 tarihinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde saat 10:00'da başlayacak.

TOKİ İSTANBUL KONUT PROJELERİ

Kura törenleri İstanbul Fatih Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde saat 10.00'da yapıldı. 27 Haziran Perşembe günü ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilecek.

Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.

Kura törenleri, 28 Haziran 2019 saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak olan Silivri 685 konut kurası ve 1 Temmuz 2019 saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak olan Tuzla 500 konut kurası ile devam edecek.

Başakşehir Ayazma'da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere'de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılarak kura törenleri son bulacak.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

Silivri Alipaşa Toki 28 Haziran

Tuzla Toki 1 Temmuz

Başakşehir Ayazma 2 Temmuz

Başakşehir Hoşdere 2 Temmuz