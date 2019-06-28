Ev sahibi olmak isteyenlerin merakla beklediği kura çekimi gerçekleştirildi. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan canlı yayındaki çekilişten sonra sonuçları merak ediliyordu. Aşağıdaki linkten İstanbul kura çekimi sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI KURA ÇEKİMİ SORGULA

TOKİ İSTANBUL KONUT PROJELERİ



Kura törenleri İstanbul Fatih Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde saat 10.00'da yapıldı. 27 Haziran Perşembe günü ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilecek.

Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.

Kura törenleri, 28 Haziran 2019 saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak olan Silivri 685 konut kurası ve 1 Temmuz 2019 saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak olan Tuzla 500 konut kurası ile devam edecek.

Başakşehir Ayazma'da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere'de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılarak kura törenleri son bulacak.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

Silivri Alipaşa Toki 28 Haziran

Tuzla Toki 1 Temmuz

Başakşehir Ayazma 2 Temmuz

Başakşehir Hoşdere 2 Temmuz