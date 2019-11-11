Haberler » Güncel » TOKİ konutlarının kat kurası çekildi - Haber

TOKİ konutlarının kat kurası çekildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Karabük Belen Mahallesi'nde yer alan bin 144 konutun kat kurası çekilişi yapıldı.

11.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:42
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Mahallesi'nde yer alan bin 144 konutun kat kurası çekilişi yapıldı.
TOKİ Karabük Sorumlusu ve Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, Karabük Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekilişi sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, konutların Karabüklü vatandaşlara hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.
Karabük Belen Mahallesi'nde 2+1 ve 3+1 konut projelendirdiklerini belirten Çelik, "Öncelikle emekli vatandaşlarımıza konutlarımızı kurayla belirledik. Daha sonra yeterli talep olmaması üzerine konutlarımızla ilgili tekrar başvuru almaya başladık. Başvurular toplandıktan sonra Karabüklü vatandaşlarımızı bilgilendirdik." dedi.
Çelik, vatandaşlara konutlarını becayiş yapma hakkı da verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Engelli vatandaşlarımız katlarda çıkıyor. Onlar zemin katlardaki vatandaşlarımızla becayiş yapma hakkına sahiptir. Kurası çıkan vatandaşlar 18 Kasım-31 Aralık tarihlerinde Halk Bankası Karabük Şubesine giderek öncelikle peşinatlarını yatıracaklar. Bu sırada vade seçenekleri mevcut. 2+1 konutlarımızda yüzde 12 peşinat 180 ay vade. 3+1 konutlarımızda ise peşinat seçenekleri yüzde 10 yüzde 15 ve yüzde 25. Vade seçenekleri ise 96, 108 ve 120 ay. Karabüklü vatandaşlarımız gayrimenkul satış sözleşmelerini imzalayabilirler. Hayırlı uğurlu olsun."
TOKİ konutlarının kat kurası çekildi

Hasan Huseyin, Karabük, Belen, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:13 İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
21:13 Jandarmaya sikke satmaya kalkışan 4 şüpheli yakalandı
21:12 İBB'den su zammı açıklaması: Kimyasal madde, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar nedeniyle fiyatlar yükselecek
21:08 Edirne'de trafik cezası yazılacağını sanan sürücüyü fidan
21:08 İzmir otomobilin çarptığı yaya takla atarak yola savruldu, o anlar kamerada
21:12 İBB'den su zammı açıklaması: Kimyasal madde, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar nedeniyle fiyatlar yükselecek
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
19:53 Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti
19:36 Kaftancıoğlu'ndan koruma polislerinin geri çekilmesi hakkında açıklama: Demirden korksaydım trene binmezdim
19:08 Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 21:18:05