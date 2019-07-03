TOKİ kura sonuçları sorgula: Başakşehir Ayazma Hoşdere kura sonuçları

TOKİ İstanbul kura çekilişi dün sona erdi. 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuraları 26 Haziran'da başladı ve dün sona erdi. Yapılan son kura çekilişi ile Ayazma ve Hoşdere 2+1 ve 3+1 konutları kura çekilişleri sonuçlandı. Sonuçların tüm listesi haberimizde.

TOKİ BAŞAKŞEHİR AYAZMA VE HOŞDERE KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Başakşehir Ayazma'da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere'de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılarak kura törenleri son buldu. TOKİ tarafından açıklanan Başakşehir kura çekilişi sonuçları listesine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL AYAZMA 2+1 KURA SONUÇLARI

İSTANBUL AYAZMA 3+1 KURA SONUÇLARI

İSTANBUL HOŞDERE 2+1 KURA SONUÇLARI

İSTANBUL HOŞDERE 3+1 KURA SONUÇLARI

BAŞAKŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNE İLGİ BÜYÜKTÜ!



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yürütülen sosyal konut projeleri kapsamında kura çekimleri dün sona erdi ve son olarak İstanbul Başakşehir etabının Ayazma-Hoşdere projelerinin kura çekimi yapıldı.

Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişlerinde Ayazma projesinde 250 konut, Hoşdere projesinde 337 konut sahiplerini buldu. Ayazma projesinde 250 konutun 162 adeti 2+1 nitelikte, 88'i de 3+1 nitelikte, Hoşdere konutlarında ise 337 konutun 169'u 2+1 nitelikte 168'i 3+1 nitelikte teslim edilecek.