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TOKİ kurasında sevinç ve gözyaşı bir arada

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Erzurum'da alt gelir grubuna yönelik yapılan konutlar için kura çekilişi yapıldı.

30.07.2019 12:21 TOKİ kurasında sevinç ve gözyaşı bir arada
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Erzurum'da alt gelir grubuna yönelik yapılan konutlar için kura çekilişi yapıldı. Kurada hak sahiplerinin mutluluğu ve gözyaşları bir arada yaşandı.

TOKİ tarafından gelirli aileler için yaptırılan konutlara yoğun başvuru yapıldı. Kuraya girecek bin konut için yaklaşık 3 bin kişi başvuru yaptı. Erzurum Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda düzenlenen kura çekimiyle dairelerin sahipleri belirlendi.

TOKİ kura çekiminde, 2+1 konutlar 3+1 konutlar için hak sahibi çekilişle belirlendi. İlk önce şehit ailelerine ardından engelliler ve emekliler için kura çekildi. Son bölümde ise diğer vatandaşlara kura çekildi. Kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşayarak gözyaşı döktü. - ERZURUM

Güncel

Kaynak: İHA

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