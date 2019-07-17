17.07.2019 09:25
Haberler» Güncel» Haber

TOKİ'nin Bergama konutları için kuralar çekildi

TOKİ

TOKİ tarafından Bergama ilçesinde yapılacak konutlar için hak sahipliği kurası çekildi.

TOKİ tarafından Bergama ilçesinde yapılacak konutlar için hak sahipliği kurası çekildi.
Klopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri'nde noter huzurunda düzenlenen kura çekimine yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
Bergama Belediye Başkanı Yardımcısı Aşkın Uyar, konut sahibi olmaya hak kazanacak vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Toplam bin 674 başvurunun yapıldığı projede noter huzurunda 293 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada adı okunan vatandaşlar ilk kez ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.
-"20 yıldır ev sahibi olmayı bekliyordum"

Kurada ismi okunduktan sonra mutluluk gözyaşı döken 53 yaşındaki Aysel Özcan, "Eşim öleli 20 yıl oldu. Çocuklarım çok küçüktü. Çalıştım, büyüttüm onları. 20 yıldır ev sahibi olmayı bekliyordum. Çok mutluyum" dedi.

Zafer Mahallesi'nde yatay mimari ile inşa edilecek konutların 147'si 2+1 planında, 146'sı ise 3+1 planında olacak.
Kaynak: AA
Bergama, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:23   İzmir buluşmaları "Tarım ve Sağlıklı Gıdaya Erişim" başlığıyla sürecek
14:22   DHA YURT BÜLTENİ-9
14:22   İran'dan "Savunma yapımız kırmızı çizgimizdir" açıklaması
14:22   Karabük'ten Suriye'ye 27 ton un
14:20   Selçuk Efes'te kooperatifleşme atağı
14:20   Karadağ ile serbest ticaret anlaşması revize edildi
14:20   Trafik kazaları 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projesiyle en aza indirilecek