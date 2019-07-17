TOKİ'nin Bergama konutları için kuralar çekildi

TOKİ tarafından Bergama
ilçesinde yapılacak konutlar için hak sahipliği kurası çekildi.
Klopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri'nde noter huzurunda düzenlenen kura çekimine yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
Bergama Belediye Başkanı Yardımcısı Aşkın Uyar, konut sahibi olmaya hak kazanacak vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
Toplam bin 674 başvurunun yapıldığı projede noter huzurunda 293 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada adı okunan vatandaşlar ilk kez ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.
-"20 yıldır ev sahibi olmayı bekliyordum"
Kurada ismi okunduktan sonra mutluluk gözyaşı döken 53 yaşındaki Aysel Özcan, "Eşim öleli 20 yıl oldu. Çocuklarım çok küçüktü. Çalıştım, büyüttüm onları. 20 yıldır ev sahibi olmayı bekliyordum. Çok mutluyum" dedi.
Zafer Mahallesi'nde yatay mimari ile inşa edilecek konutların 147'si 2+1 planında, 146'sı ise 3+1 planında olacak.