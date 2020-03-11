TOKİ'nin ruhsat sorunu çözüldü
İmarında sorunlar olduğu gerekçesiyle mahkemelik olan TOKİ'nin Ayrancılar etabındaki hak sahiplerine müjdeli haber geldi.
TOKİ'nin Ayrancılar etabında beş adet bloğun imarında sorunlar olduğu gerekçesiyle evlerini teslim alamayan 123 hak sahibinin çağrısına Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur kulak verdi. Planlamaların yeniden yapılmasıyla birlikte Uygur'un talimat verdiği Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 123 hak sahibinin oturma ruhsatlarını TOKİ'ye teslim etti. Artık elektrik ve su gibi işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecek olan hak sahipleri, evlerine de bir bir yerleşebilecek.
123 DAİREYE RUHSAT ÇIKTI
TOKİ'nin Ayrancılar'da inşa ettiği 315 konut için vatandaşlar başvuru yaparak kura sonucu hak sahibi olmuştu. Ancak imar planları mahkeme kararıyla iptal edilen ve TOKİ tarafından planlamaların gecikmesi sebebiyle 123 daireye yapı kullanma izin belgeleri verilemedi. Sıkıntıların giderilmesi ve yeni planlamanın yapılmasıyla bir an evvel vatandaşın mağduriyetini gidermek isteyen Torbalı Belediyesi hafta başında ruhsat işlerini tamamladı. Ruhsat verilemeyen bloklardaki toplam 123 dairenin izin belgeleri çıkarılıp TOKİ'ye ulaştırıldı.
SORUN TAMAMEN ÇÖZÜLDÜ
Yaşanan mağduriyetin giderilmesi adına çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Çiçek Gültekin Elbir, "Daha önce mahkeme burada imar planlarının iptaline karar vermiş. İptaline karar verince 5 bloktaki dairelerde ruhsat işlemleri yapılamadı. TOKİ'nin yeniden imar planı düzenlemesi sonrasında daireleri ruhsata bağladık. Torbalı Belediyesi olarak yapacağımız bir şey kalmadı. Bundan sonraki süreç TOKİ ve hak sahipleri arasında işleyecek" ifadelerini kullandı
Kaynak: Bültenler